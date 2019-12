Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Schöpppingen - Radfahrer stürzt an Kreisstraße

Schöppingen (ots)

Leichte Verletzungen hat ein Radfahrer am Donnerstag bei einem Unfall in Schöppingen erlitten. Der 58-Jährige befuhr gegen 16.20 Uhr den Radweg an der K64 von Schöppingen kommend in Richtung Eggerode. Dabei kam er aus ungeklärter Ursache zu Fall und verletzte sich. Bei der Aufnahme des Unfalls stellte sich heraus, dass der Schöppinger alkoholisiert war. Ein Rettungswagen brachte den Mann in ein Krankenhaus; dort entnahm ihm ein Arzt auch eine Blutprobe, um den Blutalkoholwert festzustellen.

