POL-BOR: Stadtlohn - Farbschmierereien schnell aufgeklärt

Stadtlohn (ots)

Die Spraydose hatten sie noch bei sich: Vier Jugendliche haben am Donnerstag in Stadtlohn ein Geschäftsgebäude und die Stadthalle mit Farbe verunziert. Der dabei entstandene Schaden liegt circa bei 1.200 Euro. Eine Zeugin hatte die Jugendlichen beobachtet, als sie sich gegen 18.00 Uhr an einem Gebäude in der Innenstadt zu schaffen machten. Die Täter flüchteten, doch die gute Beschreibung der Zeugin brachte die Polizei schnell auf ihre Spur: Die Beamten trafen das Quartett auf der Dufkampstraße an. Die vier jungen Stadtlohner im Alter zwischen 14 und 15 Jahren räumten die Tat ein. Dabei trat auch zutage, dass die Schmierer auch die Stadthalle besprüht hatten. Die Beamten fertigten Strafanzeigen und übergaben die Jugendlichen ihren Erziehungsberechtigten.

Jugendliche Sprayer sind sich nach Erkenntnissen der Polizei oft nicht im Klaren über die rechtlichen und finanziellen Konsequenzen ihres Handelns. Wer ein illegales Graffiti aufbringt, begeht eine Sachbeschädigung. Der Verursacher macht sich schadensersatzpflichtig und sieht sich zudem noch strafrechtlichen Konsequenzen gegenüber. Jugendlichen Tatverdächtigen (14 bis 21 Jahre) drohen nach dem Jugendgerichtsgesetz Erziehungsmaßregeln, Zuchtmittel wie Arrestmaßnahmen, Verwarnungen und Auflagen oder auch eine Jugendstrafe. Umfassende Informationen zum Thema gibt die Polizei in einem Flyer, der sich über nachstehenden Link herunterladen lässt: https://www.polizei-beratung.de/fileadmin/Medien/026-FB-Spruehende-Fantasie-kann-teuer-werden.pdf

