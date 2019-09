Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Auffahrunfall an Ampel

Ein Leichtverletzter und 6.000 Euro Sachschaden sind das Resultat eines Unfalls am Sonntagmorgen in der Heidenheimer Innenstadt.

Gegen 1.00 Uhr kam es zu dem Unfall in der Brenzstraße. Ein 30-Jähriger wartete am Eugen-Jäkle-Platz auf Höhe der Karlstraße vor einer Ampel, die rot zeigte. Das entging der Aufmerksamkeit eines 25-Jährigen. Ungebremst fuhr er mit seinem Opel auf den Audi auf. Dabei erlitt der Audifahrer leichte Verletzungen. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von 6.000 Euro.

