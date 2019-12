Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Verkehrsunfall mit Radfahrer

Koblenz (ots)

Am Samstag gegen 10.48 Uhr wollte ein 51-jähriger PKW-Fahrer das Gelände einer Tankstelle am Moselring verlassen. Beim Einfahren in den fließenden Verkehr übersah er einen auf dem Radweg fahrenden Radfahrer, so dass es zu einem Zusammenstoß kam. Hierbei erlitt der 83-jährige Radler aus Koblenz leichte Verletzungen.

