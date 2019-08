Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Wermelskirchen - 84-Jährige wird Opfer eines "Enkeltricks"

Wermelskirchen (ots)

Am Donnerstag (15.08) erscheint eine Seniorin auf der Polizeiwache Burscheid und gibt bekannt, Opfer eines "Enkeltricks" zu sein. Die Seniorin aus Wermelskirchen erhielt Tage zuvor einen Telefonanruf einer weiblichen Person, die sich als ihre Nichte ausgab. In der Annahme, ihre Nichte bei der Finanzierung ihrer neuen Wohnung zu unterstützen, übergab sie einer männlichen Person mehrere Tausend Euro an ihrer Haustür. Die männliche Person, mit mitteleuropäischen Aussehen war von schlanker Statur und mittleren Alters. Sie war gut gekleidet und trug eine rechteckige dünne Umhängetasche. Hinweise zur der Tat nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegen.

