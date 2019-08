Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Overath - Einbruch in Golfanlage

Overath (ots)

In der Nacht auf Freitag (16.08.) versuchten unbekannte Täter gegen 01:00 Uhr in den Gastraum einer Golfanlage in der Straße Am Golfplatz in Steinenbrück zu gelangen. Dabei wurde eine Fensterscheibe zerstört. Vermutlich haben die Täter aufgrund der Alarmauslösung ihr Vorhaben nicht vollendet. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

Hinweise nimmt die Polizei RheinBerg unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegen. (ma)

Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis

Pressestelle

