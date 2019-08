Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Rösrath - Verkehrsunfall unter erheblichem Alkoholeinfluss.

Rösrath (ots)

Eine 59-jährige Rösratherin befuhr am Mittwochnachmittag gegen 13:30 Uhr (14.08.) die Lüghauser Straße in Rösrath. Um an einem auf ihrem Fahrstreifen geparkten Pkw vorbeizufahren, scherte sie in den Gegenverkehr aus. Beim Ausscheren übersah sie das ihr entgegen kommende Fahrzeug und es kam zu einem Unfall. Die verständigten Polizeibeamten stellten an der Unfallstelle einen deutlichen Atemalkoholgeruch bei der 59-Jährigen fest. Ein von ihr freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille.

In einem nahe gelegenen Krankenhaus wurde der Rösratherin für das weitere Strafverfahren eine Blutprobe entnommen, auch ihr Führerschein wurde sichergestellt.

Es entstand nur geringer Sachschaden. (ef)

