Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Rabiater Ladendieb festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Montag (10.02.2020) einen 25 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, eine Umhängetasche gestohlen und sich gegen das Festhalten durch mehrere Mitarbeiter gewehrt zu haben. Der Tatverdächtige hielt sich gegen 17.20 Uhr in einem Bekleidungsgeschäft an der Königstraße auf und entfernte dort offenbar in einer Umkleidekabine die Warensicherung einer Umhängetasche. Anschließend verließ der Mann mit der unbezahlten Tasche den Laden, ein 25 Jahre alter Azubi, der den Diebstahl beobachtet hatte, folgte ihm und sprach ihn in der Marienstraße an. Der Tatverdächtige weigerte sich zunächst, stehen zu bleiben und äußerte stattdessen Beleidigungen. Gemeinsam mit zwei weiteren Mitarbeitern hielten sie den Tatverdächtigen fest und verständigten die Polizei. Obwohl der 25-Jährige sich mit Schlägen und Kratzen wehrte, gelang es den Angestellten, den Mann bis zum Eintreffen der alarmierten Beamten festzuhalten. Der Auszubildende erlitt dabei leichte Verletzungen. Polizeibeamte entdeckten bei einer anschließenden Durchsuchung des Tatverdächtigen eine Jacke, die mutmaßlich auch aus einem Diebstahl stammt. Der bereits polizeibekannte syrische Tatverdächtige wird im Laufe des Dienstags (11.02.2020) mit Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt.

