Polizei Duisburg

POL-DU: Bruckhausen: Unbekannter Radfahrer entreißt Seniorin die Handtasche

Duisburg (ots)

Am Montagvormittag (30. September) näherte sich ein unbekannter Radfahrer um 11:15 Uhr auf der Bayreuther Straße - Nähe Kronstraße - einer 76-jährigen Fußgängerin und entriss ihr im Vorbeifahren die Handtasche. Hierbei kam die Seniorin zu Fall und verletzte sich leicht. Sie konnte noch erkennen, dass der Räuber in Richtung Ottokarstraße flüchtete. Dabei wurde er von einem zweiten Mann begleitet, der offenbar zu ihm gehörte. Ein Zeuge (60) nahm zu Fuß die Verfolgung der Verdächtigen auf, konnte der Geschädigten allerdings nur ihre Handtasche zurückbringen: Die Täter hatten daraus Bargeld genommen und die Tasche unterwegs weggeworfen. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise auf die Identität der verdächtigen Männer geben können. Beide sollen zwischen 18 und 25 Jahre alt sein. Einer war etwa 1,70 Meter bis 1,80 Meter groß, der andere 10 cm kleiner. Einer soll eine dunkelgraue Wolljacke und ein schwarzes Basecap getragen haben. Hinweise an das Kriminalkommissariat 13, Tel.: 0203-2800. (hau)

