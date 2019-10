Polizei Duisburg

POL-DU: Mittelmeiderich: Duo versucht in Bäckerei einzubrechen

Duisburg (ots)

Zwei Männer versuchten am Montagabend (30. September, 22:50 Uhr) in eine Bäckerei auf der Von-der-Mark-Straße einzubrechen. Ein Zeuge (33) hatte das Duo dabei beobachtet, wie es sich an der Haupteingangstür zu schaffen machte und alarmierte die Polizei. Als die Beamten vor Ort eintrafen, waren die Täter bereits geflüchtet, ohne in die Bäckerei eingedrungen zu sein. Aufgrund der guten Täterbeschreibung des Zeugen konnten die Ordnungshüter einen 38-jährigen Duisburger kurz darauf in Tatortnähe festhalten und Einbruchswerkzeug sicherstellen. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen stand am darauffolgenden Tag auch der 33-jährige Mittäter fest. Auf beide wartet jetzt ein Strafverfahren wegen des versuchten Einbruchdiebstahls. (stb)

