Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Festnahme nach Ladendiebstahl

Mönchengladbach (ots)

Mit sechs Flaschen Parfüm und einer Dose Bier wollte ein Ladendieb am vergangenen Sonntag gegen 17 Uhr die Filiale einer Drogeriemarktkette am Europlatz in der Innenstadt verlassen, ohne zu bezahlen. Dabei ertappte ihn der Ladendetektiv. Die hinzugerufenen Polizeibeamten nahmen den 38-jährigen Tatverdächtigen vorläufig fest. Er konnte lediglich eine Meldeadresse im benachbarten Ausland angeben. Nach Abschluss der Ermittlungen hat die Polizei nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Mönchengladbach den Ladendieb mangels Haftgründen wieder entlassen. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen des besonders schweren Falls des Ladendiebstahls. Der 38-Jährige war bislang kaum polizeilich in Erscheinung getreten. (km)

