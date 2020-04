Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrer eines roten Kraftrades ohne Kennzeichen befuhr am Samstag, den 04.04.2020 zwischen 17:45 Uhr und 17:50 Uhr die Albert-Schweitzer-Straße in Richtung Wendehammer, als er aus bisher unbekannter Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und einen ordnungsgemäß geparkten Skoda in der Albert-Schweitzer-Straße auf Höhe des Anwesens Nummer 7 beschädigte. Der unbekannte Fahrer entfernte sich nach dem Unfall mit seinem Kraftrad vom Unfallort. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 1500 Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier Wiesloch Tel.: 06222 5709-0 oder der Verkehrsdienst Heidelberg Tel.: 0621 174-4111 entgegen.

