Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Wallstadt: Einbruch in Mehrfamilienhaus - Fahrrad entwendet- Zeugen gesucht

Mannheim (ots)

Ein bislang unbekannter Täter gelangte auf bisher unbekannte Art und Weise in der Nacht von Samstag auf Sonntag in das Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses in der Storchenstraße. Dort brach der Täter das Hängeschloss eines Gemeinschaftsraumes auf und entwendete ein Fahrrad der Marke Mondraker Prime. Es entstand ein Gesamtschaden von schätzungsweise 4400 Euro. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst Heidelberg, Tel.: 0621 174-4444 oder das Polizeirevier Mannheim-Käfertal, Tel.: 0621 71849-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Dieter Klumpp

Telefon: 0621 174-1105

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell