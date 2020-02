Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Falsche Wahrnehmung

Rastatt (ots)

Ein vermeintlich in der Ferne wahrnehmbarer Brand rief am späten Montagabend Einsatzkräfte der Feuerwehr und die Beamten des Polizeireviers Rastatt auf den Plan. Ein Anwohner der Weststadt zeigte den Einsatzleuten kurz vor Mitternacht von seinem Balkon aus die Richtung der in der Ferne lodernden Flammen. Bei genauerer Betrachtung des Lichtscheins waren sich Feuerwehr und Polizei jedoch einig: Es handelte sich dabei glücklicherweise lediglich um eine Straßenlaterne.

