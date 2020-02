POL-OG: Rastatt - Körperverletzung

Polizeipräsidium Offenburg

Nach ersten Erkenntnissen dürfte unter anderem der massive Alkoholkonsum zweier 28- und 37-Jähriger am Montagabend zu einem Polizeieinsatz in der Kapellenstraße geführt haben. Die beiden Bekannten sprachen demnach zunächst gemeinsam dem Alkohol zu, bevor sie letztlich in Streit gerieten und handgreiflich wurden. Hierbei trugen beide Beteiligten leichte Blessuren davon. Die Beamten des Polizeireviers Rastatt ermitteln nun wegen wechselseitiger Körperverletzung.

