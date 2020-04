Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Luzenberg: Autofahrer prallt betrunken gegen zwei geparkte Autos - 31-Jähriger tief schlafend am Steuer angetroffen - Gesamtsachschaden ca. 15.000 Euro

Ein 31-jähriger Fahrer eines Opel kam am Montagmorgen gegen 0.45 Uhr beim Abbiegen von der Akazienstraße in die Hans-Martin-Schleyer-Straße nach rechts von der Straße ab und beschädigte einen geparkten Mercedes. Beim Gegensteuern nach links stieß er gegen einen am linken Straßenrand abgestellten BMW. Ein Zeuge verständigte die Polizei, die den Fahrer bei laufendem Motor tief schlafend vorfand. Im Fahrgastraum lagen zahlreiche Bierflaschen, es war deutlicher Alkoholgeruch vernehmbar. Der Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt und mit einem Rettungswagen zur Weiterbehandlung in eine Klinik gefahren. In der Klinik entnahm ein Arzt mehrere Blutproben. An den drei Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 15.000 Euro. Der Opel des Verursachers wurde beschlagnahmt und abgeschleppt. Wie sich bei den weiteren Ermittlungen herausstellte, war der Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Diese war ihm zuvor wegen Fahrens unter Alkohol- und Drogeneinfluss entzogen worden. Die weiteren Ermittlungen führt das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt.

