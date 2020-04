Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim-Weiler/Rhein-Neckar-Kreis: 50-jährige Motorradfahrerin bei Auffahrunfall schwer verletzt - Sachschaden über 10.000 Euro

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Schwer verletzt wurde eine 50-jährige Motorradfahrerin bei einem Unfall am Sonntag gegen 16 Uhr auf der L 550 am Ortseingang Weiler. Die Fahrerin einer Triumph Speed Triple wollte zusammen mit einem weiteren Motorradfahrer nach links in die Weinbergstraße abbiegen. Ein nachfolgender 24-jähriger Fahrer eines Audi bemerkte dies zu spät und fuhr auf, wodurch die Motorradfahrerin auf die Straße stürzte. Die Fahrerin wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht und dort stationär aufgenommen. Das Motorrad musste abgeschleppt werden, der Gesamtsachschaden beläuft sich auf über 10.000 Euro.

