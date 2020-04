Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Jungbusch: 30-Jähriger verursacht Verkehrsunfall unter Drogeneinfluss

Mannheim-Jungbusch (ots)

Ein 30-jähriger Mann, der unter dem Einfluss von Drogen stand, verursachte am Samstagabend im Stadtteil Jungbusch einen Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden. Der Mann war kurz nach 19 Uhr mit seinem hochmotorisierten AMG-Mercedes in der Seilerstraße in Richtung Jungbuschbrücke unterwegs. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in Verbindung mit Drogenbeeinflussung verlor er in einer Linkskurve die Kontrolle über das Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. In der weiteren Folge stieß er gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Fiat, schob diesen gegen einen davor abgestellten Opel und diesen wiederum gegen einen Audi. Sowohl der Mercedes des 30-Jährigen als auch der Fiat waren so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der Sachschaden wird auf rund 20.000 Euro geschätzt.

Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Beamten bei dem Mercedes-Fahrer deutliche Anzeichen für vorherigen Drogenkonsum. Ein Drogentest reagierte positiv auf Kokain. Dem 30-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen, dessen Führerschein wurde einbehalten. Gegen ihn wird nun wegen Straßenverkehrsgefährdung ermittelt.

