Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarstadt: Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen, Zeugen gesucht!

Mannheim-Neckarstadt (ots)

Am Samstag, gegen 22.50 Uhr soll sich vor dem Anwesen Zeppelinstraße 17 eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen zugetragen haben.

Nach Verständigung der Polizei wurde die Örtlichkeit von mehreren Streifenwagenbesatzungen angefahren, es konnten keine Personen und keine Auseinandersetzung mehr festgestellt werden, weshalb Fahndungsmaßnahmen nach Beteiligten durchgeführt wurden.

Ein 24-Jähriger Mann wurde kurz nach 23 Uhr in der Waldhofstraße angetroffen und kontrolliert. Der Mann hatte mehrere Schnittwunden an der Hand, eine Platzwunde und Hämatome am Kopf. Dieser gab an von mehreren Personen in der Zeppelinstraße attackiert und verletzt worden zu sein.

Für den 24-Jährigen wurde ein Rettungswagen bestellt, der diesen zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus transportierte.

Die Ermittlerinnen und Ermittler des Polizeireviers Mannheim-Neckarstadt suchen nun nach Zeugen der Auseinandersetzung. Diese mögen sich unter 0621 33010 melden und ihre Wahrnehmungen mitteilen.

