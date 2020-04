Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hemsbach/Rhein-Neckar-Kreis: Scheibe eingeschlagen und Herrenhandtasche entwendet - Polizei sucht Zeugen

Hemsbach/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Sonntag zwischen 17.50 und 18.10 Uhr schlug ein unbekannter Täter an einem in der Hüttenfelder Straße in Höhe der Zufahrt zum Wasserwerk abgestellten Hyundai die Scheibe der Fahrertüre ein. Aus dem Auto wurde eine auf dem Beifahrersitz liegende schwarze Herrenhandtasche entwendet. In der Handtasche befanden sich Ausweispapiere und diverse Karten. Der Sach- und Diebstahlsschaden beläuft sich auf insgesamt ca. 700 Euro. Da das Auto direkt an einem stark frequentierten Radweg abgestellt war, erhofft sich die Polizei Zeugenhinweise unter Telefon 06201/71207 an den Polizeiposten Hemsbach.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Dieter Klumpp

Telefon: 0621 174-1105

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell