Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Maxsain - Sachbeschädigung an Fensterscheibe durch Steinwurf --- Hinweise erbeten!!!

Maxsain (ots)

An einem Mehrfamilienwohnhaus in Maxsain, Rückerother Straße, warfen Unbekannte am 29.02.2020, 21:30 Uhr, eine Fensterscheibe ein und flüchteten. Das Tatmittel, ein kleiner Basaltstein, wurde anschließend im Vorgarten aufgefunden. Die Polizei Montabaur bittet um sachdienliche Hinweise!

