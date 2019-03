Polizei Düsseldorf

POL-D: Mopedfahrer bei Verkehrsunfall in Wersten schwer verletzt

Düsseldorf (ots)

Mopedfahrer bei Verkehrsunfall in Wersten schwer verletzt

Freitag, 22. März 2019, 20.15 Uhr

Ein 22-Jähriger wollte am Freitagabend mit seinem Opel, nach derzeitigem Ermittlungsstand, von der Universitätsstraße nach links auf die Werstener Straße abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem 30-jährigen Mann, der mit einem Moped auf der Straße In den Großen Banden unterwegs war und seine Fahrt geradeaus über die Kreuzung in Richtung Universitätsstraße fortsetzen wollte. Aufgrund des Zusammenstoßes stürzte der 30-Jährige auf die Straße. Ein Rettungswagen brachte den Verletzten in eine Klinik, wo er stationär behandelt wird.

Rückfragen bitte (ausschließlich Journalisten) an:



Polizei Düsseldorf

Pressestelle



Telefon: 0211-870 2005

Fax: 0211-870 2008

http://www.duesseldorf.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell