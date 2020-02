POL-LG: ++ Nahrendorf - nach Verkehrsunfall tödlich verletzt ++

Polizeiinspektion Lüneburg

Lüneburg (ots)

Nahrendorf - nach Verkehrsunfall tödlich verletzt

Am 16.02.20, gegen 12.05 Uhr, wurde der Polizei ein schwerer Unfall auf der K 15 gemeldet. Ersten Ermittlungen zu Folge befuhr ein 20-Jähriger mit einem Ford Fiesta die Kreisstraße von Pommoissel in Richtung Moislingen und geriet vermutlich in Folge nicht angepasster Geschwindigkeit in einer Linkskurve nach rechts auf den Grünstreifen. Der Ford-Fahrer lenkte gegen, driftete nach links über die Fahrbahn, überschlug sich, prallte gegen einen Straßenbaum und kam auf der Seite liegend zum Stillstand. Der 20-Jährige Fahrer wurde im Pkw eingeklemmt und verstarb noch an der Unfallstelle an seinen Verletzungen. Am Pkw entstand Totalschaden. Die Polizei Dahlenburg, Tel.: 05851/979440, bittet zwei Frauen, die den Unfall gesehen haben könnten oder auf den verunfallten Pkw zukamen, sich zu melden. Eine von ihnen hatte den Unfall telefonisch gemeldet.

