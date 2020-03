Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Sachbeschädigung durch Graffiti

Neuhäusel/Eitelborn (ots)

Bislang unbekannte Täter bemalten im Zeitraum vom 29.02.2020 bis 01.03.2020 mittels lilafarbener Sprühfarbe in der Ortsgemeinde Neuhäusel mehrere Stromkästen, Wände einer Unterführung und eine Bushaltestelle. An sämtlichen Stellen wurde der Schriftzug "2Pac" und "1312" angebracht. Bereits im Zeitraum vom 24.01.2020-27.01.2020 kam es in Eitelborn zu gleichgelagerten Sachbeschädigungen.

Zeugenhinweise werden an die Polizeiinspektion Montabaur, 02602/92260 erbeten.

