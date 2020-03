Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Unfall mit schwer verletztem Radfahrer

Höhr-Grenzhausen, Brunnenstrasse (ots)

Ein 48-jähriger Radfahrer befuhr mit seinem E-Bike den Gehsteig in der Brunnenstrasse in Höhr-Grenzhausen. Vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers, verlor er die Kontrolle über sein E-Bike. Der Radfahrer stürzte auf dem Gehsteig und zog sich schwerste Kopfverletzungen zu. Zum Unfallzeitpunkt trug er keinen Sturzhelm. An der Unfallstelle wurde er durch Rettungskräfte erst versorgt. Im Anschluss wurde der verletze Radfahrer, mit einem Rettungshubschrauber in die UNI-Klinik Bonn zur weiteren ärztlichen Behandlung geflogen.

