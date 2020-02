Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Witterungsbedingte Unfälle

Kreis Heinsberg (ots)

Kreisweit kam es in den heutigen Morgenstunden (28. Februar) zu insgesamt sieben witterungsbedingten Verkehrsunfällen. Es blieb in sechs Fällen bei Sachschäden. Bei einem Verkehrsunfall in Übach-Palenberg-Frelenberg wurde ein Mann leicht verletzt.

