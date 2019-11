POL-NMS: Schwedeneck/ Kreis RD-ECK: Feuer in Einfamilienhaus

Polizeidirektion Neumünster

Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei wurden gestern (31.10., 18 Uhr) zu einem Feuer in einem Einfamilienhaus in der Straße Steinberg in Surendorf (Gemeinde Schwedeneck) gerufen.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte hatten sich die Bewohner des Hauses, darunter vier Kinder, bereits in Sicherheit gebracht. Eine 33-jährige Frau hatte noch versucht, den Brand mit einem Feuerlöscher zu bekämpfen. Alle Personen blieben unverletzt.

Feuerwehrleute aus Surendorf und Sprenge-Birkenmoor konnten das Feuer im Hauswirtschaftsraum zügig löschen. Nach Feststellung der Polizei war der Brand in einem Waschtrockner entstanden. Die Schadenshöhe wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

