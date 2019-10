POL-NMS: Eckernförde - Mit Messer verletzt

Polizeidirektion Neumünster

Eckernförde. Sperrmüll am Straßenrand war möglicherweise der Auslöser für einen Streit zwischen zwei Männern, der mit einer Stichverletzung bei einem 37-Jährigen endete. Gegen 18.30 Uhr (29.10.19) wurden Rettungsdienst und Polizei in die Stettiner Straße gerufen, da dort eine Person durch ein Messer verletzt worden sei. Der Rettungsdienst brachte den 37-Jährigen ins Krankenhaus, wo er sofort ärztlich versorgt werden musste. Lebensgefahr besteht nicht. Im Zuge der ersten Ermittlungen stellte sich heraus, dass der 37-Jährige Sperrmüll an die Straße stellte. Ein Mann trat an den Sperrmüll heran und wühlte in diesem. Das führte offenbar zu einem Streit, in dessen Verlauf der 37-Jährige verletzt wurde. Der Täter flüchtete zu Fuß. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an. Sachdienliche Hinweise erbittet die Kripo Eckernförde unter der Rufnummer 9080.

