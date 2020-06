Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: RÜCKNAHME der Öffentlichkeitsfahndung - vermisster 81-Jähriger gefunden

Ratzeburg (ots)

20. Juni 2020 - Kreis Herzogtum-Lauenburg - 20. Juni 2020 / Ratzeburg - Lübeck

Der seit dem 18. Juni 2020 in Ratzeburg vermisste Borislav GAJICIC konnte am gestrigen Abend, gegen 18.45 Uhr, in Lübeck gefunden werden.

Ermittlungen hatten ergeben, dass sich Herr GAJICIC durch einen Verkehrsteilnehmer zum Lübecker Bahnhof mitgenommen lassen haben könnte. Somit erstreckten sich die gestrigen Suchmaßnahmen auch auf den Lübecker Bahnhof und der Umgebung. Die Suche lief zunächst erfolglos bis er aufgrund seines orientierungslosen Zustandes in der Straße "Sandberg" in Lübeck aufgegriffen werden konnte.

Die Polizei bittet um Löschung der Öffentlichkeitsfahndung, in deren Verlauf auch ein Foto veröffentlicht wurde, und bedankt sich für die Unterstützung!

