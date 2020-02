Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Bad Bentheim - Container in Brand geraten

Bad Bentheim (ots)

Auf bislang unbekannte Weise gerieten vergangene Nacht gegen 01:15 Uhr zwei Restmüll-Container in Brand. Die Metallcontainer standen nebeneinander in der Straße Gut Langen in Bad Bentheim. Die Feuerwehr konnte das Feuer löschen. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Bad Bentheim, Tel. 05922/9800, in Verbindung zu setzen.

