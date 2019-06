POL-DH: Pressemeldung der PI Diepholz vom 30.06.2019

Polizeiinspektion Diepholz

Syke - Geldbörsendiebstahl aus Pkw Am Samstag, den 29.06.2019, zwischen 18.00 Uhr und 18.10 Uhr, entwendete ein unbekannter Täter eine Geldbörse aus einem unverschlossenen Pkw Mercedes an der Hauptstraße in Syke. Der 34-jährige Geschädigte aus Syke hatte den Pkw für ca. 10 Minuten unbeaufsichtigt gelassen. Es entstand ein Sachschaden von ca. 170,- Euro. Sachdienliche Hinweise können bei der Polizei Syke (04242/9690) gemeldet werden.

Syke - Einbruchdiebstahl in leerstehende Gaststätte In der Zeit von Freitag, 28.06.2019, 17.30 Uhr und Samstag, 29.06.2019, 08.10 Uhr verschaffte sich ein unbekannter Täter gewaltsam Zutritt zu einer leerstehenden Gaststätte an der Hauptstraße in Syke und entwendete diverse Kartons mit Gläsern. Es entstand ein Sachschaden von ca. 1000,- Euro. Hinweise und verdächtige Beobachtungen können bei der Polizei Syke (04242/9690) gemeldet werden.

Bruchhausen-Vilsen - Verkehrsunfall Am Sonntag, den 30.06.2019, gegen 03.00 Uhr, beschädigte ein 19-jähriger aus Bruchhausen-Vilsen mit seinem Pkw beim Ausparken einen auf dem Parkplatz des Festivalgelände "Hill of Dreams" abgestellten Pkw eines 23-jährigen Geschädigten aus Geestland. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der Unfallverursacher unter Alkoholbeeinflussung stand. Ein Atemalkoholtest ergab eine AAK von 1,26 Promille. Der Führerschein des 19-jährigen wurde beschlagnahmt. An den beteiligten Pkw entstand ein Gesamtschaden von ca. 4000,- Euro.

- Trunkenheit im Verkehr / Polizeibeamte auch außerhalb des Dienstes erfolgreich! Am 30.06.19, gegen 00:20 Uhr, fiel zwei Polizeibeamten, die sich außerhalb des Dienstes auf dem Wege zu ihrem Wohnort befanden, die besondere Fahrweise eines 18-Jährigen aus Affinghausen in einem Pkw Volvo auf. Die Beamten vermuteten eine Alkohol- oder Drogenbeeinflussung des Fahrzeugführers, verständigten daher sofort die Kollegen des Polizeikommissariats Sulingen und verfolgten den Fahrzeugführer bis zu seiner Wohnanschrift. Hier hielten die Beamten den Fahrer bis zum Eintreffen der Funkstreifenwagenbesatzung fest. Ein Test ergab eine Atemalkoholkonzentration von 1,37 Promille. Eine Blutprobe wurde entnommen und der Führerschein sichergestellt.

Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person in Kirchweyhe Am 30.06.2019, gegen 07: 45 Uhr, befuhr ein 62jähriger Hamburger mit seinem Pkw VW die Kirchweyher Straße in 28844 Weyhe und beabsichtigte nach links in die Straße -Im Mühlengrunde- abzubiegen. Hierbei missachtete er den Vorrang einer entgegenkommenden 62 jährigen Bremerin mit ihrem Pkw Mini, die ihrerseits die Kirchweyher Straße in Richtung Bremen befuhr. Mitten im Kreuzungsbereich kam es daraufhin zum frontalen Zusammenstoß beider Fahrzeuge, die 62jährige Bremerin wurde schwerverletzt, beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Die Schadenshöhe beträgt ca. 15.000 Euro.

Alkoholisierte Unfallverursacherin in Stuhr-Brinkum Auf einem Parkstreifen an der Syker Straße in 28816 Stuhr-Brinkum, in Höhe der dortigen Volksbank, fuhr am 29.06.2019, gegen 21:20 Uhr, eine 67jährige Stuhrerin mit ihrem Pkw VW gegen einen geparkten Pkw und verursachte einen Schaden in Höhe von ca. 1000 Euro. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellte sich dann heraus, dass die Unfallverursacherin erheblich alkoholisiert war. Es folgte die Einleitung eines Strafverfahrens, eine Blutentnahme beim Polizeikommissariat Weyhe und ihr Führerschein wurde sichergestellt.

