Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Sachbeschädigung am Pkw

Northeim (ots)

Northeim (Se) In der Zeit von Freitag, dem 10.07.2020, 13.30 Uhr bis Samstag, den 11.07.2020, gegen 09.30 Uhr wurde in Northeim, Friedrich-Ebert-Wall, ein Pkw Opel Vivaro von unbekannten Tätern beschädigt. Die Täter kratzten ein nicht definierbares Symbol in den Lack und entwendeten ein Opel-Emblem. Der Schaden wird auf ca 500.-EUR geschätzt.

