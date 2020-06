Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Brand am Herbert-Rust-Weg

Hamm-Uentrop (ots)

Nach dem Brand einer Lagerhalle am Herbert-Rust-Weg am Dienstag, 23. Juni, gegen 6 Uhr, ermittelt die Polizei wegen fahrlässiger Brandstiftung. Brandermittler der Polizei Hamm stellten bei der Untersuchung des Brandortes fest, dass das Feuer in einem Mülleimer ausgebrochen war. Es entstand ein Sachschaden im Wert von rund 50000 Euro.(jb)

