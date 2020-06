Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: 700 Liter Diesel gestohlen

Hamm-Rhynern (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zu Mittwoch, 24. Juni, gegen 3.30 Uhr zirka 700 Liter Diesel aus einem Volvo-Sattelzug gestohlen. Das Fahrzeug stand auf dem Parkplatz des Rasthofs Rhynern-Nord an der Bundesautobahn 2. Ein Zeuge beobachtete die Tat. Demnach füllte ein Mann den Treibstoff in eine andere, weiße Sattelmaschine der Marke DAF, Typ XF um. Dazu parkte der Tatverdächtige seinen LKW links neben den bestohlenen LKW. Der Tankdeckel des Sattelzugs war gewaltsam aufgebrochen worden. Bitte wenden Sie sich mit Hinweisen an die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder per Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de. (lt)

