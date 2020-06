Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Versuchter Einbruch in eine Lagerhalle

Hamm Bockum-Hövel (ots)

Unbekannte versuchten in der Zeit zwischen Montag, 22. Juni, 18.30 Uhr und Dienstag, 23. Juni 2020, 8.50 Uhr, in eine Lagerhalle an der Römerstraße einzubrechen, unweit der Straße Schwelkamp. Am Tor und an der Eingangstür konnten Hebelmarkten festgestellt werden. Hinweise nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder per Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(jb)

