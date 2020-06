Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr- Zeugen gesucht

Hamm-Mitte (ots)

Nach einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr an der Östingstraße, sucht die Polizei Zeugen. Unbekannte entfernten am 21. Juni, in der Zeit zwischen 21 Uhr und 21.15 Uhr, die Abdeckung eines Hydranten, der sich mittig der Fahrbahn befindet. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02381 916-0 oder per Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(jb)

