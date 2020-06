Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Unfallflucht- 8-Jähriger leicht verletzt

Hamm-Heessen (ots)

Nach einem Unfall an der Münsterstraße mit einem leichtverletzten 8-jährigen Fahrradfahrer sucht die Polizei ein rotes Fahrzeug mit HAM-Kennzeichen. Gegen 16.45 Uhr war er auf der Münsterstraße unterwegs und überquerte am Kreisverkehr den Zebrastreifen, um auf der Warendorfer Straße weiterzufahren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einer Autofahrerin. Diese hielt kurz an und stieg aus, um sich nach dem Jungen zu erkundigen. Als dieser sagte, dass es ihm gut ginge, fuhr sie davon. Hinweise von Zeugen erbittet die Polizei Hamm an die Telefonnummer 02381 916-0 oder per Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de.(jb)

