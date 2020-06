Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Gesucht: Gestohlener VW-Transporter

Hamm-Heessen (ots)

Im Zeitraum zwischen dem 21. Juni (23 Uhr) und dem 22. Juni (4 Uhr) ist ein grauer VW T5 aus der Einfahrt eines Einfamilienhauses an der Münsterstraße verschwunden. In dem PKW befanden sich Baustellenwerkzeuge. Bitte wenden Sie sich mit Hinweisen an die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder per Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de. (lt)

