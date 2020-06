Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Zwei Ladendiebe festgenommen

Hamm-Mitte (ots)

Zwei Ladendiebe nahm die Polizei am Montag, 22. Juni an der Wilhelmstraße fest. Gegen 21 Uhr beobachtete ein Ladendetektiv den 40-Jährigen und den 36-Jährigen dabei, wie sie mehrere Flaschen Alkohol einsteckten. Der Ladendetektiv verständigte die Polizei und hielt beide bis zum Eintreffen fest. Beide Männer sind bereits mehrfach wegen Ladendiebstahls in Erscheinung getreten.(jb)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell