Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Versuchter Einbruch in Stadthausgalerie

Hamm-Mitte (ots)

Ein klirrendes Geräusch schreckte am Montag, 22. Juni, gegen 4.30 Uhr Zeugen an der Museumsstraße auf. Sie sahen eine Person, die vor einer eingeschlagenen Scheibe der Stadthausgalerie stand. Insgesamt wurden zwei Fenster eingeschlagen. Wohl durch Ansprache aufgeschreckt, stieg die Person auf der Beifahrerseite in ein auf dem Gehweg wartendes Auto ein. Das Auto fuhr davon.

Der Fahrer des Wagens ist zirka 175 bis 185 Zentimeter groß und 30 bis 40 Jahre alt. Er hat eine schlanke Statur und einen schwarzen Dreitagebart. Zudem hat er ein südländisches Erscheinungsbild und trug eine schwarze Basecap, eine schwarze Strickjacke, ein graues T-Shirt und eine blaue Jeanshose. Bei dem Wagen handelte es sich um einen grauen VW Transporter mit verdunkelten Scheiben und Hammer Kennzeichen. Bitte wenden Sie sich mit Hinweisen an die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02391 916-0 oder per Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de. (lt)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell