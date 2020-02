Verkehrsdirektion Koblenz

POL-VDKO: Versuchter Ladungsdiebstahl (Planenschlitzer)

Neustadt/Wied (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es auf dem Parkplatz Pfaffenbach in der Gemarkung Neustadt/Wied entlang der BAB 3 zu einem versuchten Ladungsdiebstahl an einem niederländischen Sattelauflieger. Der oder die Täter schnitten in der Zeit zwischen 21:00 Uhr und 05:00 Uhr früh zunächst eine sogenannte Sichel in die Aufliegerplane, um die Ladung zu sichten. Anschließend packten sie einige Kartons der Ladung aus und mussten dabei Feststellen, dass es sich um markenlose Schuhe (Sneaker/Slipper) handelte. Aufgrund des augenscheinlich geringen Wertes der Ware warfen Sie die Schuhe zurück auf die Ladefläche und entfernten sich vom Tatort. An der LKW Plane entstand Sachschaden in Höhe von etwa 300 EUR. Bislang konnten keine Täterhinweise erlangt werden.

Rückfragen bitte an:

Verkehrsdirektion Koblenz

PASt Montabaur

M. Grosmann, PHK

02602/93270



Telefon: 02611033301

www.polizei.rlp.de/vd.koblenz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Verkehrsdirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell