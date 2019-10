Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Einbruch in Einkaufsmarkt: Türen mit Gewalt eingeschlagen und Zigaretten gestohlen

53894 Mechernich-Kommern (ots)

Drei bislang unbekannte Täter gelangten in der Nacht (1.39 Uhr) zum heutigen Mittwoch mit massiver Gewalteinwirkung durch Einschlagen der Haupteingangstüren in der Kölner Straße ins Innere eines Einkaufmarktes und suchten dort gezielt die Tabakabteilung auf. Dort wurden Tabakwaren entwendet. Die Täter füllten die Tabakwaren in mitgebrachte Taschen und entfernten sich anschließend zu Fuß in Richtung Bundesstraße 266 vom Tatort. Das genaue Diebesgut wird derzeit noch ermittelt. Augenscheinlich wurden jedoch mehrere Zigarettenstangen von diversen Marken entwendet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Euskirchen

Pressestelle

Telefon: 02251/799-203 od. 799-0

Fax: 02251/799-209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de



Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell