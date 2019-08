Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Autoaufbrüche/Rollstuhlfahrer randaliert in Notaufnahme

Lüdenscheid

In der Nacht zum Montag wurde an der Parkstraße die Beifahrertürscheibe eines grünen VW Multivan eingeschlagen. Ein Unbekannter nahm eine Geldbörse mit Bargeld, Papieren und Krankenversicherungskarte an sich. Der Wagen parkte zwischen 23 und 8 Uhr an der Straße. Zwischen 18 und 5.10 Uhr zertrümmerte ein Unbekannter an der Jahnstraße die Scheibe der Fahrertür eines schwarzen BMW X. Gestohlen wurde dem Anschein nach jedoch nichts. An der Nottebohmstraße wurde am Montagmorgen eine Spiegelkappe schwarzen Astras gestohlen. Die Polizei bittet in allen Fällen um Hinweise unter Telefon 9099-0.

Ein Rollstuhlfahrer randalierte am Montagnachmittag vor der Notaufnahme der Klinik in Hellersen. Vor zahlreichen wartenden Patienten pöbelte der Ägypter das Personal an und schlug nach Pflegern. Die Mitarbeiter wussten sich nicht anders zu helfen, als die Polizei zu rufen. Das steigerte die Aggression des Mannes noch mehr. Er versuchte, die Beamten zu bespucken. Eine Stunde lang versuchten die Polizeibeamten den Mann zu beruhigen, obwohl er auch sie mit den übelsten Schimpfworten bedachte. Das hinzugezogene Ordnungsamt ordnete eine Zwangseinweisung nach PsychKG an.

