Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Oberkirch - Gestürzt

Oberkirch (ots)

Nach einer Fahrt mit seinem Velo musste ein Mittsechziger am Dienstagabend in ein Krankenhaus nach Offenburg gebracht werden. Der Radfahrer war gegen 22 Uhr auf der Renchtalstraße in Richtung Oberkirch unterwegs, als er ersten Erkenntnissen zufolge alleinbeteiligt stürzte und sich hierbei verletzte. /ma

