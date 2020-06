Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Dieb mit gestohlenen Handys und gestohlenem Fahrrad unterwegs

Hamm-Mitte (ots)

Am Montag, 22. Juni nahm die Polizei einen 41-jährigen Dieb an der Adenauerallee fest. Gegen 11.10 Uhr beobachtete ein Zeuge den Verdächtigen dabei, wie er aus einem Fahrzeug eine Kamera und aus einem Baustellencontainer Geld entwendete. Der Zeuge hielt den Dieb bis zum Eintreffen der Polizei fest. Bei der Durchsuchung des Verdächtigen konnten die Beamten dann noch zwei Mobiltelefone auffinden, die er zuvor aus einer Wohnung an der Münsterstraße entwendet hatte. Auch das Fahrrad mit welchem der Verdächtige unterwegs war, lag als gestohlen ein. Der 41-Jährige wurde vorläufig festgenommen.(jb)

