Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Kirchenfenster eingeschlagen - Festnahme vor Ort

Hamm-Mitte (ots)

Ein Fenster der Pauluskirche am Marktplatz wurde am Montag, 22. Juni, gegen 5.45 Uhr, eingeschlagen. Ein Zeuge beobachtete zwei Männer in der Nähe der Kirche; einer von ihnen habe eine Glasscheibe in der Hand gehalten. Der Zeuge informierte die Polizei. Diese nahm einen Verdächtigen fest. Dieser hatte einen Hammer dabei. Der andere Verdächtige hatte sich zuvor entfernt. Entwendet wurde in der Kirche nichts. Bitte wenden Sie sich mit Hinweisen an die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder per Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de. (lt)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell