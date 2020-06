Polizei Paderborn

POL-PB: Rollerfahrer raubt Handtasche von Seniorin

Paderborn (ots)

(mb) Auf dem unteren Parkdeck am Südring-Center hat am Montag ein Rollerfahrer im Vorbeifahren die Handtasche einer 80-jährigen Frau geraubt.

Die Seniorin kam gegen 17.00 Uhr aus dem Geschäftszentrum und war auf dem Weg zu ihrem Auto auf dem unteren Parkdeck nahe des Pohlwegs. Ihre Handtasche hatte sie über eine Schulter gehängt. Kurz vor ihrem Wagen fuhr ein Rollerfahrer an ihr vorbei und entriss ihr die Tasche. Einen Sturz konnte die 80-Jährige soeben auffangen. Der Täter fuhr auf den Pohlweg und bog am Südring nach rechts in Richtung Warburger Straße ab. Er war dunkel gekleidet und trug einen dunklen Helm. Das Opfer erlitt einen Schock.

Die Polizei sucht Zeugen und Hinweise auf Tatverdächtige. Sachdienliche Hinweise unter Telefon 05251/3060.

