Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - Container in Brand gesetzt

Haren (ots)

Am Dienstag gegen 15:20 Uhr, kam es zu einer Sachbeschädigung durch Feuer auf dem Gelände eines Verbrauchermarktes an der Emmelner Straße in Haren-Emmeln. Durch unbekannte Täter wurde der auf dem Parkplatz des Marktes stehende Altkleidercontainer auf bislang unbekannte Art und Weise in Brand gesetzt. Dieser wurde hierdurch zerstört. Die Feuerwehr war vor Ort und löschte den Brand. Zeugen, die Hinweise auf die Täter oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizeistation Haren, Tel. 05932-72100.

