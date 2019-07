Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

Am Mittwoch, den 17. Juli 2019, kam es in der Zeit zwischen 08.00 Uhr und 13.00 Uhr auf der Bürgermeister-Krone-Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer stieß vermutlich beim Ausparken gegen einen dort abgestellten Peugeot und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Am Peugeot befand sich weißer Lackabrieb, der vermutlich von dem verursachenden Fahrzeug stammt. Am Peugeot entstand ein Schaden in Höhe von etwa 500 Euro. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Friesoythe (Tel. 04491-93160) in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Maren Otten

Telefon: (04471) 1860-104

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell