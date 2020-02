Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Versuchter Einbruch in der Gaisbergstraße - Täter flüchtet Hinweise an die Polizei

Heidelberg (ots)

In der Nacht zum Dienstag gegen 1 Uhr wurde die Polizei über einen versuchten Einbruch in eine Wohnung eines Anwesens in der Gaisbergstraße unterrichtet. Der Einbrecher sei geflüchtet.

Streifenwagenbesatzungen des Polizeireviers Heidelberg-Mitte rückten sofort aus, konnten den Täter aber nicht mehr ausfindig machen. Der Geschädigte, der durch das Hantieren an dem Rollladen aus dem Schlaf gerissen wurde, machte auf sich aufmerksam, woraufhin der Unbekannte "das Weite" suchte.

Eine Fahndung nach ihm verlief ohne Ergebnis. Zeugen, die gegen 1 Uhr verdächtige Personen bzw. Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, diese dem Polizeirevier Heidelberg-Mitte, Tel.: 06221/99-1700, oder der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Tel.: 0621/174-4444, mitzuteilen.

Rückfragen bitte an:

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Ulrike Mathes

Telefon: 0621 174-1106

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell